Kør som de kendte: 3 biler, som kendte danskere kører i

Felix Smith er den heldige kendis og TV-vært, der kører den elektriske Renault Zoe. Eller det gjorde han i hvert fald i 2020, hvor han fortalte om Zoe'en og en Mercedes GLE i et interview.

Renault Zoe var en af de første elbiler, der kørte rundt på vejene i stort antal. Her kan du blive kørende som Felix i et sort eksemplar, så den ikke ligner en af dem fra Green Mobility. Så slipper du for, at tilfældige personer prøver at åbne bilen med en smartphone i hånden.

Dette eksemplar er fra 2021 og har en 108 hk elmotor, der har kørt 41.000 km. Rækkevidden er opgivet til 383 km, mens opladningen foregår langsomt. Den er godt udstyret og koster 160.000 kr.

