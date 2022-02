1 strandvejs-cruiser og 2 hurtige brugte biler med glastag og automatgear

Pontiac Trans Am - den med ørnen

En targa, der ikke er en Porsche, men en amerikaner: Det er Pontiac Trans Am med ørnen på kølerhjelmen fra 1978 i 'Gold Edition'.

Gold Edition ved man godt hvad betyder, efter at have set på bilen i mere end et sekund. Pontiac Firebird Trans Am har udseendet med sig og er en bil, der bliver lagt mærke til på gaden.

Anden generation blev designet i 1973, og derfor yder den 6,6-liters V8-motor kun 185 hk. Motoren er så stor, at den lyder som en rigtig amerikaner på trods af den lave ydelse.

Den har endnu et amerikansk kendetegn udover V8-motoren nemlig automatgear. Hvis du vil læse mere om Pontiac Trans Am, kørte vi en i 2020, som du kan læse mere om her.

Denne model har kørt under 165.000 km og koster 229.900 kr. For de penge får man en højtråbende veteranbil. Hvis du er interesseret i bilen kan annoncen ses her.