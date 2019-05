Sportscar Event giver en tur fra 0-200-0 km/t. Breeeems!

0-200-0 km/t på 16,7 sek.

Bo vil ikke have, at vi måler 0-100, for med den aktuelle gearing går den ikke mere end 65 km/t i 1. gear. Med en længere gearing, hvor den lige kysser 100 km/t i 1. gear, er vi realitisk under 3,0 sekunder, men nu har jeg jo GPS-udstyret i hånden, så vi måler alligevel. Displayet viser en 100-200 km/t på 6,8 sek. - og en 0-200-tid på 16,7 sek. Vel at mærke med start i 2. gear.

I de andre biler har vi aftalt, at jeg siger “150, 160, 170, 180, 190, 200... BREMS!” For en sikkerheds skyld tager vi bilen op på 205-210 km/t, og lægger så de nøjagtige tider fra 0-200 og 200-0 sammen for at få en præcis måling. Sådan går det ikke i Ultima.

Mens mit GPS-display har vist hastigheden med fem km mellemrum i de andre biler, er springene her større. Da vi når 150 km/t, råber jeg “150” med samme effekt som en loppe, der gør i en tom lade, og Bo hører heller ikke hverken “170” eller “190”, før omdrejningsbegrænseren stopper festen ved 7.000 o/min. Her viser mit display 279 km/t.

Der er nu vakuum i cockpittet og propper i ørerne, mens det føles som om, jeg har en kæmpe siddende på nakken, der reder mit hår med en lusekam. Det prikker i hovedbunden!

Efter 10-15 sek. slipper Bo speederen og lader luftmodstanden børste farten af, så vi tager højresvinget for enden af landingsbanen med godt 160 km/t, hvilket jeg kan hilse og sige, er en betragtelig hastighed for et 180 graders sving.