Unik super-Alfa under hammeren hos Bonhams

Pris? Mellem 1,3 og 1,6 mio. kr.

Efterfølgende stod den stille på et værksted i Milano i fire år, for så at blive solgt og indregistreret i Tyskland i 1999. Siden røg bilen tilbage til en garage i Italien og nu er den dukket op på brugtmarkedet. Bilen er i god stand og har kun kørt omkring 40.000 km. Bonhams afholder auktion den 27. oktober i italienske Padova og forventer at sælge den sjældne Alfa Romeo for mellem 1,3 og 1,6 mio. danske kroner. Interesseret? Se salgsopstillingen hos Bonhams her - og tjek videoen om bilen ud her: