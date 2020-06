Den bedste SUV vi har kørt? Svaret er Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio med 510 hk

Alfa's V6-turbomotor yder 510 hk

Den strutter og stritter med et helt grundlæggende ønske om at skabe en bil, der skal glæde og begejstre alene ved, at føreren træder i pedalerne og griber om rattet. Det er faktisk umådeligt gammeldags, og selv om jeg normalt ikke ser mig selv i den kategori, må bøje mig i asfalten.

Det gjorde kollega Frederik Frey også, da han testede den mod den mest oplagte konkurrent, Mercedes-AMG GLC 63 S Coupé. Forskellen mellem den bil, han kørte, og denne, er mest af alt forsæderne og bremserne.

Udgangspunktet er den samme voldsomme og velbuldrende 510-hestes V6 turbomotor, som starter ved 1.643.252 kr. Sportsæderne i kulfiber tilføjer 71.000 kr. og og bremseskiver i keramik 143.000 kr. til prisen.

Ingen af delene er afgørende for den grundlæggende oplevelse af Stelvio Quadrifoglio.