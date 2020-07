Dengang en hurtig Alfa Romeo havde en stor potensbule i motorhjelmen

Alfa Romeo GTV6 var en ægte sportsvogn

Altsammen et tydeligt bevis på, at GTV6 var ment som en ægte sportsvogn. De 160 hk lyder ikke af det helt store i dag, men når køretøjet kun vejer lidt over 1.100 kg, er der stadig power nok til at presse min torso godt tilbage i det nålestribede veloursæde.

En Alfa Romeo GTV6 var bilen du i 80’erne kørte med kulsorte solbriller, et fremskudt gorillaslips, og et ego større end den mobiltelefon, du havde fået installeret i bagagerummet. Bulen i hjelmen fungerede som en fuck-finger til de andre bilister, mens chaufføren godtede sig over at have en motor, som var for stor til karrossen. Den her bil var hot, og det er ikke bare noget, jeg finder på. Selv James Bond kørte én i filmen Octopussy, hvor han flygter fra to tyske strømere, mens han kaster den sidelæns gennem gaderne.