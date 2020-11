Mamma Mia! Er dette verdens fedeste elbil?

I første omgang havde vi lyst til at ringe til Paven og melde Totem Automobili for rendyrket blasfemi. Den gudesmukke hyldest til Alfa Romeo Giulia GTA anno 1965 er nemlig en elbil.



Men så faldt vi i svime over billederne og præstationerne, der kan få enhver gammel Alfa til at snappe efter vejret i et lyskryds.