Tonale skal bygges over den platform, som Jeep Renegade og Fiat 500X allerede deler. Det betyder en mulighed for opladelig hybriddrift, men også et hak i det oktanelskende omdømme, som Alfa Romeo har tilegnet sig.

Systemet i Renegade skaber træk på fire hjul ved hjælp af to motorer: En elmotor på bagakslen og en 1,3-liters turbomotor på forakslen leverer samlet 240 hk.