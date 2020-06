Den ondeste Alfa er TZ3 med V10-motor, og der er en til salg med 336 km på klokken

Let som en fjer

Det væsentlige var ikke mekanikken men den ultralette rørgitterramme, som bilen var bygget op omkring beklædt med et aluminiumskarrosseri. Det betød, at bilen kun vejede lige omkring 650 kg, og med 160 hk under den tynde motorhjelm betød det, at køretøjet kunne ramme en topfart på 216 km/t. Et par år senere blev en endnu hurtigere og mere ekstrem Alfa Romeo TZ2 lanceret – siden døde modelbetegnelsen.