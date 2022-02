Den her bil skal sætte SKUB i Alfa Romeo

Ny lyd og... NFT'er?!

Tanken er at være konkurrencedygtige på teknologi og køreegenskaber: I interiøret skal et helt nyt, Android-baseret infotainmentsystem kunne snakke med både Google og Amazon’s assistenter, og et Harman Kardon-lydsystem skal levere premium lyd.

Under huden skal Tonale udstyres med en såkaldt NFT - en non-fungible token - som skal fungere som en slags digital signatur.

Signaturen præges ved, at bilen opsamler information om kørselsmønstre, og bliver således unik til hver bil. Informationen skal desuden kunne hentes fra NFT’en, så eventuelt hårdt brug kan afsløres ved brugthandel, og i sidste ende hæve gensalgsværdien for Tonale.