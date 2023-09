Alfa Romeo er tilbage med smuk drømmebil

Elektrisk udgave

Der er mulighed for to vidt forskellige drivliner – ingen af dem elangsomme.

Man kan få Ferrari's 3-liters biturbo V6'er, der også er at finde i Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. I denne udgave yder V6'eren, 620 hk der sendes direkte til baghjulene. Accelerationen fra 0-100 km/t foregår på under 3 sek.

Alternativt fås den som elbil med et 102 k"h batteri og en elmotor, der yder over 750 hk. Rækkevidden er på brugbare 450 km, og så har den 800 volts arkitektur til understøtte hurtig opladning. Hvad den ekstra vægt bliver for den elektriske udgave er et åbent spørgsmål.

De to udgaver deler en topfart på 333 km/t.