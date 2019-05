Alfa Romeo Stelvio kan stadig

Tror du selv, at en Alfa Romeo med en særlig udstyrspakke kalder sig Premium, Luxury eller Fancy? Nej, vel! Der skal naturligvis et velklingende navn til at matche den italienske flair.

Stelvio fås derfor nu i en Edizone-version, der giver SUV’en et navigation med stor skærm, DAB-radio samt Apple Carplay. Adaptiv fartpilot er også med i pakken, og udvendigt er der skruet op for lamperne med Xenon-lygter med kurvelys.