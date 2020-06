Kan du huske historien om en af de vigtigste Alfa'er i historien: MONTREAL!

Teknik hentet fra Tipo 33

Det grundlæggende chassis og undervogn blev taget fra det eksisterende modelprogram, men motoren var noget helt unikt. Det nemmeste ville have været at smide Alfa’s 4-cylindrede rækkemotor i bilen, men her sprang italienerne i stedet over gærdet, hvor det er allerhøjest. Ingeniørerne valgte nemlig at bruge en variant af den V8-motor, som de havde produceret til mærkets Tipo 33-racerbil. Det betyder altså, at Montreal er udstyret med en V8-aluminiumsmotor med tørsumpsmøring og benzinindsprøjtning, hvilket var ret unikt i en gadebil dengang.