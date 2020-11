Bil Magasinet tester: Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione

Vi skal helt frem til foråret 1987, før et eksemplar af den vel nok mest særlige 75-variant løber af produktionsbåndet – Turbo Evoluzione. Året forinden blev en 1,8 Turbo-variant af 75 lanceret, men at sætte lighedstegn mellem den bil og så en vaskeægte Evoluzione er en stor fejltagelse. For det første er Evoluzione en homologeringsbil.

Det betyder, at Alfa Romeo byggede 500 styk af netop denne variant efter Gruppe A-reglementet, hvilket tillod, at de kunne bruge bilen til at deltage i verdensmesterskabet for standardvogne. Samtlige 500 biler blev produceret i foråret 1987, og de er alle blodrøde i lakken. Naturligvis, det er jo en Alfa.