Nørd-alarm! Har du nogensinde hørt om Alfa 155 GTA Stradale? Den findes faktisk!

Der var både en eksotisk 155 2,5 V6 med 165 hk og den firehjulstrukne 155 Q4 med 2,0 liters turbomotor og 190 hk til at please entusiasterne. Men først med afløseren 156 - og specielt den heftige 156 GTA med den 3,2 liters Busso V6'er og 250 hk i 2002 - begyndte italienerne for alvor at true BMW og Mercedes på køredynamikken igen.



Det italienske svar på BMW M3

Men truslen kunne være kommet knapt et årti tidligere, hvis Fiat-bosserne havde vendt tommelfingeren opad til 155 GTA Stradale prototypen i 1993. 155’eren var nemlig helt suveræn på racerbanerne og det skulle da fejres med en lille serie hårdtslående Alfa 155'ere, som kunne udfordre samtidens BMW M3 og Mercedes-Benz 190 E 2,5 16V på landevejene.