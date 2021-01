3 fede Alfa Romeo-brugtkøb til under 50.000 kr.

Alfa Romeo Giulia med 173.000 km

Alfa Romeo 159 har looket med sig og ligner næsten en ond racerbil fra nogle vinkler. Eksemplaret her er nok ikke voldsomt hurtig med sine 160 hk, men hvis du vil have en bil, der gør opmærksom på sig selv på andre måder, så er 159'eren helt sikkert en tanke værd.

Med den begrænsede ydelse slipper du også for at skulle holde lige så meget øje med speedometeret, hvis du trykker til den ude på vejene. Ulempen er et forbrug som i en gammel Saab, det vil sige 10 km/l uanset hvordan du kører.

En Alfa Romeo 159 har stadig det mere klassiske Alfa-design og i denne sammenhæng er det vist udelukkende en god ting. Om den er pengene værd, må være op til en potentiel køber at vurdere ved en prøvetur.

For at se nærmere på denne Alfa, kan du gå på Biltorvet.dk ved at klikke her.