Drop nu de fordomme om kinesiske biler

7 dage i en Aiways U5

Den danske organisation bag det nye kinesiske elbilmærke Aiways, Andersen Motors med base i Køge, havde en plan om kun at sælge mærket online. Danske bilkøbere gider imidlertid ikke at købe en bil fra et ukendt mærke, som man hverken kan røre ved eller køre i, og derfor sælges Aiways også fra foreløbig 12 danske Suzuki-forhandlere. Den første model hedder Aiways U5 og er en SUV på størrelse med Audi Q5. U5 er bygget på en ny platform i en nyopført fabrik i Kina med egen batterifabrik.

Begynd med at glemme ­eventuelle ­fordomme. Aiways blev grundlagt i 2017 med et mål om at eksportere biler til Europa, og derfor er U5 udviklet og bygget til at overholde både kinesiske og europæiske standarder, også når det gælder selve produktionen. Fordelen ved at være så nyt et mærke er, at man kan være ligeglade med, hvordan man plejer at gøre, for der findes ikke noget “plejer”. Alle funktioner, menuer og betjeninger er up-to-date, og designet af kabinen er udført i en enkel stil.

Aiways har også en SUV-coupé ved navn U6 på vej til Danmark.