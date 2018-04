Det er ikke nogen hemmelighed, at det er ubehagelig dyrt at skifte dæk på en Bugatti Veyron. Dækken er specialfremstillet af Michelin og koster op imod 250.000 kr. for fire nye dæk - og de holder beskedne 4.000 km. Dækket er limet på fælgen, for at sikre, at det kan håndtere de mange kræfter. Men det betyder, at for hver tredje gang, skal fælgen også udskiftes - en udskiftning til over 700.000 kroner.

Så dette kan vel godt kaldes verdens dyreste burnout - se videoen her