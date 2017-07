Video: Søren Juul for fuld udblæsning i den nye Civic Type R

Søren har været en tur i det gamle Vesttyskland, hvor racerbanen Lausitzring ligger. Her fik han lov at prøve kræfter med den nye Civic Type R.

På Lausitzring imponerer den på flere måder. Der er ingen irriterende momentreaktioner i rattet når du sparker samtlige 320 hk ud af stalden på vej ud af et sving. Forhjulene bider, så man tror der sidder semislicks på fælgene og under hårde nedbremsninger ligger bagvognen mere roligt end i forgængeren, der kunne finde på at logre lidt med halen.

Honda har i øvrigt været på Nürburgring med bilen, der satte ny rekord for forhjulstrækkere med omgangstiden 7 min og 43,8 sek. - hele 6,8 sek. hurtigere end den gamle Civic Type R fra 2015.

