Video: Mazda MX-5 med 1.000 hk!

Vi kender primært Mazda´s lille chamerende sportsvogn som en dejlig køreglad maskine, og den er derfor et godt alternativ til langt dyrere biler som f.eks. Porsche Boxster.

Nu har et par gale folk fra Australien imidlertid byttet den lille 4-cylindrede motor ud med en kæmpe V8´er og smidt et par gigantiske turboladere på. Resultatet er en effekt, der matcher Bugatti Veyron, men i en bil der kun vejer godt det halve af Bugattien. Hvordan det udmynter sig i praksis og hele forvandlingen fra charmerende MX-5 til vanvidsmonster, kan du se i de her videoer.