I denne video har to heldige entusiaster for lov til at bruge lidt tid med Porsche-fabrikskører Patrick Long, en Porsche 911 R og Porsche’s egen testbane Weissach.

Patrick deler svinget op i tre sektioner: Indbremsning, apex og udgangen af svinget. Målet er ifølge Long at gøre radiussen så stor som muligt. Og så må vi jo nok også konkludere, at du ikke finder en meget bedre følgesvend til opgaven end en Porsche 911 R.

Selvom du ikke ejer en Porsche eller kommer på racerbanen hver weekend, kan du sagtens nyde videoen og suge viden til dig alligevel.