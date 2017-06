Video: Her er beviset på, at BMW har selvironi

Ironi er godt. Selvironi er endnu bedre. Evnen til at se indad og more sig over sig selv, kan ofte være ret sjovt. Det er lige det, BMW har gjort med deres seneste reklame.

I reklamen bliver svigermor kørt hjem af sin svigersøn i en BMW M4 GTS. Den er ikke lavet for at promovere GTS’eren, fordi BMW har for længst solgt samtlige af de 830 biler, de producerede. Det er for at promovere deres M-biler. De seneste år har purister brokket sig lidt over, at M-navnet er blevet koblet på alt lige fra den hårdkogte M4 GTS til en stor tung X6M.

Se BMW’s budskab i reklamen herunder