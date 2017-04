Verden er blevet en Ferrari fattigere – her svigter bremserne med over 200 km/t

Track days er en god mulighed for at teste sin bil til grænsen under sikre forhold. Men nogle gange sker det, at en bil bliver presset til mere, end den kan klare, og så kan de høje hastigheder få store konsekvenser. Det måtte føreren af en grå Ferrari 488 GTB sande i weekenden, da han deltog i et arrangement på Estoril-banen i Portugal.

Herunder kan du se den første video, som er optaget få sekunder før ulykken. Her ser man den grå Ferrari for fuld gas ned ad langsiden jagtende en italiensk søsterbil.