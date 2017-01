The Stig i vildt offroad-race - se ham tæske en Range Rover Sport

Skisæsonen er i gang, og mange danskere rejser sydpå for at nyde sneen og alperne. Desværre er der mange af skisportsstederne, som ikke har fået den mængde sne der skal til, men du kan rolig pakke bilen alligevel. Alperne kan jo bruges til andet end ski.

I hvert fald, hvis dit navn er Ben Collins, og du tidligere har pryglet den ene sportsvogn efter den anden forklædt som The Stig i Top Gear. Før skisæsonen begyndte fik Ben nøglerne til en Range Rover Sport, som stod plantet på toppen af en 15 kilometers nedkørsel kaldet, “Inferno Mürren”.

Kraftværk uden lige

Normalt bliver nedkørsel tacklet med to brædder under fødderne, men da landetskabet ikke har været snelagt, har Land Rover har udstyret den sporty SUV med et bur og forstærkede dæk, så hvorfor ikke bare trykke gaspedalen i bund?

At køre ned af “Inferno Mürren” i langsomt tempo ville virkelig sætte Range Rover’erens egenskaber på prøve, men at tæve den nedad i hæsblæsende tempo er bare sindssygt. Ikke desto mindre er det, hvad der sker, når du slipper The Stig løs.

Vi ved jo godt, at en Range Rover Sport er et kraftværk uden lige, men denne nedkørsel slår en hver tvivl i stykker.