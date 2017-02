Sådan åbner du simpelt en Tesla Model X med en skruetrækker

Tesla har på få år sikret sig positionen som den førende elbil-producent. De lynhurtige, lydløse og højteknologiske modeller har gjort mærket populært, og den store familiebil Model X er ingen undtagelse. Men der er et problem.

Når bilen løber tør for strøm, kan man ikke komme ind i den, fordi alle systemerne er elektriske. Heldigvis er der en mekanisk løsning, som alligevel gør det muligt at åbne bilen, men problemet består i, at den funktion kan alle med en skruetrækker, en nøgle eller en anden spids genstand benytte sig af.

Herunder kan du spole 10 minutter frem i videoen og se et par fyre teste det i praksis.