Pinligt! Hvor svært kan det være at lave en donut?

Den nye Porsche 911 GT2 RS havde verdenspremiere under Goodwood festival of Speed i England i den forgangne weekend. Her kørte den afsted med rekordfart op ad den anlagte hillclimb-bane. Det handler om at underholde publikum, hvilket kan gøres på mange måder.

GT2 RS'eren er allerede udsolgt

Chaufføren i denne GT2 RS, havde en klar plan om, at publikum skulle se, hvor god bilen er til at lave donuts. Men et eller andet gik tydeligvis galt, for dækrøg blev det bestemt ikke til – tilskuerne måtte i stedet nøjes med to halvhjertede forsøg, inden den kørte videre op ad hillclimb-banen.

