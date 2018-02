Livsfarligt: Har dit barn vintertøj på i autostolen?

Risiko for indre blødninger

"En hård opbremsning kan selv ved lav hastighed få fatale konsekvenser for børn. Det tykke vintertøj gør, at selen ikke sidder tilstrækkelig tæt på kroppen, og ved en hård opbremsning kan selen derfor skære sig ind i maven på barnet og medføre alvorlige indre blødninger," forklarer Volker Sandner, der er testansvarlig hos ADAC.

Som det fremgår af videoen nedenfor, vil barnet nå at blive kastet langt frem i en ulykke, før sikkerhedsselen har presset sig igennem vinterjakken og reelt når ind og griber barnets krop. At kroppen når at få så meget fart på, betyder, at maveregionen især bliver udsat for et hårdt tryk, når selen strammes.