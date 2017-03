Her hamrer Bugatti Chiron fra 0 til 350 på uhyggeligt kort tid

Hvad kan din bil nå på 21 sekunder? Hvis det er en gejlet Mercedes Citan eller Årets Brugtbil 2017 kan de måske lige ramme de 100 km/t og holde stille igen, men så har du også presset den til grænsen.

Under alle omstændigheder blegner din bils præstationer formodentlig ret så heftigt, når du ser nedenstående video. Her får en Bugatti Chiron plantet speederen i bunden af bilen, og 21 sekunder senere angiver speedometeret, at hastigheden lyder på svimlende 350 km/t.

Hvis du heller ikke kan få nok af Chiron, kan du her læse meget mere om bilen og se, hvordan den bliver bygget: Her kan du se, hvordan Chiron bliver bygget.