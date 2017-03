Da Enzo Ferrari for første gang startede motoren på 125 S’eren – den første bil til at bære Ferrari-navnet – sagde kalenderen 12. marts 1947. Den røde sportvogn blev testet på vejene rundt om Maranello, og drømmen var gået i opfyldelse. Ferrari var realitet og er den dag i dag et mærke, der er symbol for Italien og et anerkendt brand verden over.

I søndags havde Ferrari så 70 års jubilæum, og det fejrede de med en utrolig smuk video. Se videoen herunder.