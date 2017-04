De fleste bilmærker flirter med avanceret teknik til bilerne, som blandt andet skal gøre dem selvkørende, men nu viser motorcykelproducenten Honda, at en motorcykel også kan gemme på avanceret teknik, der gør det både nemmere og mere sikkert at køre på to hjul.

I videoen her forklarer Jason Fenske fra Youtube-kanalen Engeneering Explained, hvordan det tohjulede koncept fungerer.