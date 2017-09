Fantastisk hyldest: Audi quattro S1

Tidligere på ugen præsenterede Audi deres første eldrevne racerbil. Efter at have udviklet quattro-firehjulstrækket i rally og TSI- og TDI-teknologierne på Le Mans, er turen nu kommet til at se fremad mod nye teknologier, der kan bruges i gadebiler.

Der er ikke meget lyd i de eldrevne Formel-racere, men det var der i de berygtede Gruppe B-rallybiler i 1980'erne!

Her er ni minutter ren rallyporno med en af de mest brutale biler, der har kørt på denne jord: Audi quattro S1 - den korte WRC-udgave med et godt stykke over 500 hk og kørere som Walther Rörhl og Hannu Mikkola bag rattet.

Skru op for lyden, og lad VÆRE med at træde ud foran de andre tilskuere, når du kan høre Audi'en nærme sig...