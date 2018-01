Den var ny! En VW Passat driftbil...

Når man starter med at vil bygge en driftbil, er det som udgangspunkt nemmest at tage udgangspunkt i en bil med baghjulstræk, da dette er det foretrukne setup til drifting. Enhver med en smule bilviden ved, at Passat aldrig har været baghjulstrukken, så det kan virke en smule underligt, at dette driftmonster er en Passat.

Det er den amerikanske adrenaline-junkie Tanner Foust, der i samarbejde med VW står bag bilen. Flere dele i instrumentbordet er bibeholdt fra en standard Passat, og han påtænker at montere bagsædet igen, så den kan bruges til en drift-taxi.

Se videoen herunder: