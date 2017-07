Video: Vi tester "vidundermiddel" til dine viskerblade

Da vi, som så ofte, sad og surfede på nette faldt vi over Eco cut pro, som lover at forlænge livet på dine viskerblade. Vores nysgerrighed fik os til at bestille et eksemplar, som vi kunne teste.

Her på redaktionen havde Mathias meget passende en BMW Z3 Coupé med ret trætte viskerblade, som kunne agere forsøgskanin. Så i silende regn gik Anders og Mathias ud for at teste produktet, det kom der denne video ud af.

OBS! Vi har testet dette Eco Cut på eget initiativ og har ikke modtaget penge fra producenten.