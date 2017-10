Den sørgerlige undskyldning af en sommer er så småt gået på held, og det betyder, du forhåbentlig snart skal have skiftet sommerdækkene ud med vinterdæk, som kan sikre dig på de glatte veje

Vi vil gerne høre, hvad du, kære læser, har kørt med henover sommeren – hvilke dæk foretrækker du, og giver du selv anbefalinger til dine kammerater om dæk? Vi har lavet en lille undersøgelse, som du finder lige her. Den tager ikke mere end et lille minut at gennemføre, så den er hurtigt at få kørt igennem.