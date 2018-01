Første test: Hyundai i30 Fastback med flotte former

Det første, du lægger mærke til, er det nye design. Med Fastback har Hyundai forsøgt at skabe en flot coupé-hatchback. Det er et forsøg på at smelte to begreber sammen, som ultimativt skal ende med et flottere design. Taglinjen er sænket med 2,5 cm for at fuldende designet. Styretøjet er strammet op, og undervognen er også hårdere end en almindelig 5-dørs i30.

I Fastback-udgaven er de to laveste udstyrsniveauer, Life og Select, sløjfet, så der kun er Trend og Premium at vælge mellem. Det gør selvsagt, at Hyundai i30 Fastback er veludstyret fra starten. Ting som 17” alufælge, 8” touchskærm og automatisk nødbremse er standard.

Derudover har den fået et nyt design af forkofangeren, som nu har integreret LED-lys.

Motorerne er de samme, som du finder i hatchback-udgaven, og de inkluderer to benzinere: En 1-liter med 120 hk og en 1,4-liter med 140 hk, mens du som diesel kan vælge mellem en 1,6-liters med enten 110 hk eller 136 hk. Den kraftigste benzin og dieselmotor kan også fås med Hyundai’s dobbeltkoblingsgearkasse, DCT.