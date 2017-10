I dag er det en sjælden fugl, som ikke specielt mange husker – og det gør den faktisk interessant. Hvor den gamle konkurrent McLaren F1, som blev produceret i 106 eksemplarer, i øjeblikket tordner op i mod en pris på 100 millioner, så er Bugatti’en stadig markant billigere.

Eksemplaret på billederne blev solgt på en auktion i Monaco i 2014 for 280.000 euro. Det svarer til to mio. kr. Senest i 2016 solgte RM Sotheby's også en EB110 GT for 616.000 Euro, hvilket svarer til 4,5 mio. kroner. Til de penge, mener mange eksperter stadig, at de er for "billige" og har en langt større potentiale.

Bugatti EB110 GT

Pris i dag fra 4.000.000 kr.

Motor

V12, 3.498 cm3

60V, quadriturbo

Ydelse

560 hk ved 8.000 o/min

611 Nm ved 3.750 o/min

Topfart 343 km/t

0-100 km/t 4,5 sek.

EU-miks ca. 5 km/l