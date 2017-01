Svensk skiløber sælger sin tunede Lamborghini Huracan

Jon Olsson siger i en af sine blogs på nettet, at det med at have en skiboks monteret egentlig startede som en joke, da han havde fået en øl eller to for meget med en ven. Han gik dog videre med ideen og fik monteret en boks på sin daværende bil.

Siden da har både hans Audi RS6 DTM, Audi R8 Camo, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracán og Murciélago LP 640 fået samme behandling. På sin blog siger han, at han gør det, fordi han altid har elsket at gøre ting, som ingen andre ville gøre. Samtidig er det selvfølgelig praktisk for ham at kunne køre med sine nye sportsvogne til skiresorts.