Smugler fejler fælt: Nu risikerer denne LaFerrari komplet destruktion

Vi danskere kender om nogen til irriterende bilafgifter, og hvis vi kunne slippe billigere, ville de fleste formodentlig takke ja. Men decideret at smugle biler i forsøget på at omgå de urimelige afgifter er der forhåbentlig meget få, der kunne finde på at kaste sig ud i.

En mand fra Sydafrika var dog anderledes indstillet. Det skriver det sydafrikanske nyhedssite fin24.com.

Ferrari-fadæsen

For et par år siden forsøgte manden at smugle en LaFerrari ind i landet, hvilket blev opdaget ved grænsen, og bilen blev beslaglagt, indtil han havde betalt de manglende afgifter.

Betalingen fandt dog aldrig sted. I stedet besluttede manden for nylig at indsende en eksporterklæring, hvor han anmodede om at få bilen udleveret, så den kunne sendes til Congo i stedet. Det accepterede myndighederne, og så kunne historien være endt lykkeligt for både bil og ejer. Men det stopper ikke her. Desværre.