Her er superbilen, der skal slå rekorden på Nürburgring med 23 sekunder!

Amerikanske James Glickenhaus begyndte karrieren som filminstruktør og står blandt bag "The Exterminator" og "The Protector" - sidstnævnte med Jackie Chan i hovedrollen - hvorefter han tjente en formue som finansiel investor. I dag driver han sit eget racingteam, og vil udvide forretningen med en gadeudgave. Den nye superbil, der bliver vist i Genève, er indregistreret som personbil i New York State og er 100 pct. legal som gadebil.

“Vi er begejstrerede for at vise den helt nye SCG 003S i Genève for første gang. Vi har også racerudgaven SCG 003CS med, og håber at masser af mennesker kommer og ser dem," siger Jim Glickenhaus.