SLR ruster væk: Sådan ser den ud efter seks urørte år på en P-plads

Der findes et hav af på fascinerende historier, hvor millionklasse-biler har været udsat for grov misligeholdelse, og er blevet efterladt. I mange tilfælde findes bilerne i Dubai eller andre stinkende rige og eksotiske områder.

Denne gang ender vi dog i Tjekkiet, hvor en Mercedes-Benz McLaren SLR har stået stille siden 2011. Historien lyder, at bilen er blevet konfiskeret af politiet, da et leasing-selskab skulle have haft rod i papirerne. Indtil politiets undersøgelse og sag er afsluttet må bilen ikke sælges, og derfor står den fortsat urørt efter seks år.

Det er dog også tydeligt at se, at det er nogle år siden, at den 5.5-liters V8-motor har fået lov at røre sig.