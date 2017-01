Nu kan du få fingrene i Thorkild Thyrrings Porsche 993 GT1

Det er yderst sjældent, at Porsche's legendariske GT1-biler kommer til salg – og endnu mere sjældent er det, at de har dansk racerhistorie.

Men ikke desto mindre, så er det netop hvad der er kommet til salg hos den engelske specialist Mark Donaldson. Bilen, der er til salg, har været kørt at den danske duo John Nielsen og Thorkild Thyrring tilbage i 1998. Her kørte de to i den britiske løbsserie British GT Championship sammen med teamet Millenium Motorsport.