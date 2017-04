Konkurrence hos Koenigsegg: Hjælp Jonas med at banke svenskerne på udebane

Den svenske bilproduktion kan vist roligt betegnes som en noget større succes end den danske. Volvo og Koenigsegg er to stærke eksempler. Men nu har vi danskere fået mulighed for at slå svenskerne på deres hjemmebane.

Hos netop Koenigsegg arbejder danske Jonas Voss, og her han designet sit bud på den perfekte Regera under navnet "Danish Flag".

Som navnet antyder, er hans Regera-design en hyldest til fædrelandet med rød-hvide detaljer. Men han er oppe mod stærke kræfter, og det kommer næppe som en overraskelse, at svenskerne i højere grad har fidus til en anden model i konkurrencen, som i stedet er designet med udgangspunkt i det svenske flag.

Så giv lige Jonas en hånd. Der skal ikke mere end et par hundrede stemmer til, før danskerne banker svenskerne på udebane. Konkurrencen slutter i dag kl. 17.00, og der stemmes nederst på siden, som du finder her: