Koenigsegg-bossen kan tracke alle mærkets biler

Da Christian Von Koenigsegg i 1994 begyndte at drømme om svenske eksklusive superbiler, var det ikke blot med en tanke om, at bilerne skulle levere en ekstrem ydeevne, men også en tanke om en avanceret teknologi, der ikke skulle kunne fås andre steder.

Nu skriver vi 2017, og det lader til, at Koenigsegg har klaret begge dele. Er du en af de heldige ejere, har du med alt sandsynlighed over 1000 hestekræfter og en app på din telefon, der kan give dig alskens data fra din bil.

Under biludstillingen i Geneve talte CarBuzz med Christian, og her forklarede han, at ejere kan opdatere bilen ‘over-the-air’, lokalisere den via GPS og tracke statistik og lap tider via deres telefon. Virkelig smart, hvis du spørger os.

"Et kamera ville være for meget"

Christian har ikke kun givet teknologien til diverse ejere. Han har nemlig udviklet en app, der udelukkende er til sit eget brug. Via app’en kan han pinpointe hver eneste bil, som firmaet har solgt gennem tiden. Han forklarer sig med, at det ikke er overvågning, men en måde at gøre superbilsejerskabet endnu bedre. Og det stopper ikke her.

- Det er også teknisk muligt at placere et kamera i kabinen, hvorefter jeg ville kunne se føreren. Det ville dog være lidt grænseoverskridende, mener den svenske rigmand.

App’en hjælper Koenigsegg med at lære fra deres købere. Det sker både gennem personlig feedback men også gennem statistik, der trækkes og analyseres ud fra app’en.

Synes du, at det er for meget af det gode, eller ville du også forlange den bedste service, hvis du havde betalt over 13 milioner for din superbil?