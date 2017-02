Aston Martin AM-RB 001: Hyperbilen der skal definere årtiet

Der er ingen tvivl om, at hyperbiler vækker utrolig meget interesse ved ethvert motorshow. Mærker som Bugatti, Koenigsegg og Pagani pryder de polerede gulve i Europa, men i USA er det stort, hvis du kan tiltrække en hyperbil.

I Toronto er Canadian International Auto Show i fuld gang, og her har Aston Martin valgt, at deres nyeste hyperbil skal have dens globale præmiere. Den slanke og sexede hyperbil kaldet AM-RB 001 er produktet af et samarbejde mellem Red Bull Racing og Aston Martin.

Der findes ingen officielle specifikationer endnu, men indtil videre ved vi, at bæstet bliver en hybridracer med en Cosworth V12-motor og et batterisystem leveret af Rimac.

AM-RB 001 bliver det bedste fra flere verdener, og skaberne mener selv, at det bliver hyperbilen “der vil definere dette årti”.