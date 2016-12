Året der gik: Frederiks bedste køreoplevelse i 2016

I et hav af flotte, dyre og ikke mindst ekstremt hurtige biler stikker en ret beskeden bil sjovt nok ud som årets bedste køreoplevelse for mig. I juli måned satte jeg kursen mod Malmø for at køre den nye Porsche 718 Cayman S. Tidligere havde jeg kørt den nye 718 Boxster S i Portugal, så jeg synes ligesom, at jeg var forberedt.

Arrangementet blev holdt på én af mine yndlingsracerbaner – Sturup Raceway. Der var intet kompliceret ved hverken 718 Cayman S, eller måden præsentationen af den blev afholdt på. Det var bare at gribe en nøgle, starte motoren og flyve afsted på den lille men teknisk krævende racerbane.

718 Cayman S er ikke den hurtigste bil, jeg har kørt i 2016. Og Sturup Raceway er heller ikke den fedeste racerbane, jeg har kørt på. Men matchet mellem de to var himmelråbende fedt – ALT var i balance.