4 klassikere fra drengeværelset

I fremtoning skiller 959´eren sig ikke meget ud fra 911'eren, men det mest interessante er heller ikke bilens ydre. Med firehjulstræk, bi-turbo og en karosse af kevlar og aluminium var 959 mere end "bare" en 911´er på steroider. Hyldet som et avanceret, teknisk vidunder var den tilbage i 1985 den hurtigste serieproducerede bil og en af de dyreste. Men selvom den kostede godt 1.500.000 kr. uden afgifter, var det mindre end halvdelen af, hvad hver enkelt bil kostede at fremstille. Med andre ord et slagtilbud.