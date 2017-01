10 vilde hammerslag: Så dyr blev Hilfigers Ferrari Enzo

Solgt for $2.090.000

Svarende til: 14.617.251 kr.

1.200 hk fra en W16-motor og en topfart på 431 km/t er noget af det, denne Bugatti Veyron Super Sport kan prale af. Da Bugatti annoncerede produktionen af Super Sport’en, var det med en begrænsning på 300 stk.

Dette eksemplar bærer chassisnummer 300 og er dermed den sidste Veyron Super Sport-coupe nogensinde. Derudover har den været brugt om udstillingsmodel på Bugatti’s stand til Geneve Motor show i 2015.

Når du lægge det sammen med, at bilen ikke har kørt mere end 600 km siden ny, så er $2.090.000 ganske imponerende, men en hurtig søgning i arkivet viser, at samme bil blev solgt sidste år under Monterey Car Week i Californien. Dengang betalte køberen $2.310.000 - så på under et år har vedkommende tabt $220.000, eller hvad der svarer til lige over 1,5 mio danske kroner. Vel at mærke uden at medregne service og driftsomkostninger i samme periode.