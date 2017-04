Spørgsmål fra en læser: Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vil lease en brugt bil?

Spørgsmål:

Hej Bil Magasinet. Jeg overvejer at lease en brugt bil. Bilen er en Mini Cooper S, og leasingformen er, at jeg betaler et engangsbeløb som svarer til værdi-nedskrivning på bilen, en månedlig ydelse, og når leasing aftalen ophører, hæfter jeg for restbeløbet, som i mit tilfælde vil være 50.000 uden afgift men inkl. moms. Jeg skal selv sørge for en køber. Er der noget, man skal være særligt opmærksom på?

Tak for et godt blad.

Mvh. Martin

Svar:

Hi Martin.

Det korte svar er ingenting og alting.

Vi forstår på din formulering, at du er opmærksom på, at al risiko ved handlen er din. Det er vigtigt, og dermed har du fat i den grundlæggende udfordring ved finansielle leasing-aftaler.

Resten handler om at læse aftale grundigt, så du har styr på, præcis hvad du betaler for, og så skal du forholde dig til, hvad leasing-selskabet tager sig betalt for aftalen. Hvis det er, som du giver indtryk af, vil leasing-selskabet tage sig betalt for at oprette kontrakten og desuden en forrentning af det finansierede beløb, men resten bør være dine penge. Førstegangsbetalingen skal således alene dække forventet afskrivning og depositum.

Håber det lykkes for dig,

Mvh. Mikkel Thomsager, chefredaktør

