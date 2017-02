Snyd med nummerplader: Skal Bil Magasinet ikke overholde landets love?

Spørgsmål

Hej med jer,

I februar-udgaven har I en spændende artikel omhandlende en Porche 944 og en Audi Quattro der bl.a. bliver prøvekørt på landevejene omkring Roskilde. Det undrer mig derfor en del at kunne konstatere , at nummerpladerne på Audi'en tilhører en Suzuki SX og ikke en Audi. Skal Bilmagasinet ikke overholde landets love som vi andre skal?

Mvh. Poul Nielsen, Herning.

Svar

Hej Poul Erik.

Det skal vi, og det gør vi!

Audien er kørt på vores egne prøveplader, som vi er bevilget (efter nogen trovtrækkeri med Skat) til netop dette formål. Vi synes blot det ser grimt ud på billederne. Derfor sætter vi en rigtig nummerplade på i computeren (med programmet Photoshop).

Hvilken nummerplade det er, er helt tilfældigt. "Pladen" er taget fra et andet billede – ofte fra samme magasin – som passer i vinklen, og nummeret kan vel være lavet om, for at få pladen til at passe på bilen i billedet.

For syv år siden spurgte en politimand om præcis det samme, da han have opdaget en nummerpladen fra en Honda Civic på en Aston Martin. Vi måtte lave en demonstration på computeren af, hvad vi gør, før han troede på os.

Generelt opfatter vi sjældent vores billeder som dokumentation, men som illustration til artiklerne, hvorfor vi gerne manipulerer med dem, for at få dem til at se godt ud.

Mvh. Mikkel Thomsager, chefredaktør