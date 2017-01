Leasing: Kan det betale sig, hvis man kører 30.000 km om året?

Hvis man lejer en bil hos Sixt, Avis eller et andet udlejningsselskab, falder lejen drastisk efter 30 dage. Det betyder, at en langtidslejet bil kan konkurrere med en leaset bil.

Det er muligt at aflevere bilen uden varsel efter 30 dage eller at bytte den til en anden, hvis man skifter job eller skal på skiferie. Forsikring er med i prisen, og her er ingen udbetaling, kun et depositum. Dæk, service og ejerafgift skal man ikke tænke på, da det jo er en lejebil.

Ulempen er manuelt gear, en høj pris for overkørte kilometre, begrænset udvalg af modeller, og at det er svært at finde en lejet personbil med trækkrog.

Sixt har et aktuelt tilbud med en topudstyret Opel Astra 1,6 Tourer med Innovation-udstyr med de seneste feature inden for sikkerhed og infotainment. Her er manuelt gear og ingen trækkrog. Tilbuddet er med 1.500 km pr. måned (højere km-tal kan aftales), intet opsigelsesvarsel efter 30 dage og en selvrisiko på 5.000 kr. på forsikringen. Føreren skal være min. 23 år.

NB: Vil du have SUV, fås den nye Mokka X Enjoy til samme pris.

Opel Astra 1,6 Tourer Innovation, årg. 2016, leje fra 30 til 264 dage med 1500 km pr. måned, sixt.dk

Ydelse pr. måned ved minimum 30 dage 3.300 kr.

NB: Vi har bedt Sixt om et tilbud på den konkrete lejebil med 2.500 km om måneden, men har endnu ikke fået svar.